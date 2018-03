Concert No. 5 – Closing Gala: Vietnam Connection Music Festival 2016

Vietnam National Academy of Music, 77 Hao Nam Street, Hanoi

“A Celebration of Songs and Dances”

Program

Prelude & Scherzo for String Octet, Op 11(1925) (Vietnam premiere)

Dmitry Shostakovich(1906-1975)

Café Music (1986) (Vietnam premiere)

PaulSchoenfield (b.1947)

Kaiser-Walzer, Op. 437 (1889) (Vietnam prremiere)

Johann Strauss II (1825 - 1899)

Arr. Arnold Schönberg (1874 -- 1951)

Lensky's Aria from Eugene Onegin(1879) (Vietnam premiere)

Peter Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

Arr.Leopold Auer (1945-1930)

Alt-Wiener Tanzweisen (1905)

Fritz Kreisler (1875-1962)

1. Liebesleid (Love's Sorrow)

2. Liebesfreud (Love's Joy)

Élégie, Op.30(1854) (Vietnam premiere)

Henri Vieuxtemps(1820-1881)

Illusionary Dream by Riverside (Vietnam premiere)

Anonymous

Piazzolla’s Suite for Four Violins and Bass (Vietnam premiere)

Julian Milone (b. 1958)

1. Vayamos al Diablo

2. Oblivion

- Libertango

Capriol Suite (1926) (Vietnam premiere)

Peter Warlock (1894-1930)

1. Basse-Danse, Allegro moderato

2. Pavane, Allegretto, ma un poco lento

- Tordion, Con moto

1. Bransles, Presto

2. Pieds-en-l'air, Andante tranquillo

3. Mattachins (Sword Dance), Allegro con brio

VND600,000 ($27) VND400,000 ($18) VND300,000 ($13.5)

Ticket prices: