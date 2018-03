A night of French and German music

Conductor: Dong Quang Vinh

VNOB's Symphony Orchestra

VNOB's Choir

Hanoi Voices Choir

Hanoi Freude Choir

Xuan Voce Choir

and the Orchestra of the Vietnam National Opera and Ballet

Program:

Part I

GEORGE BIZET (1838-1875):

- "Intermezzo" from Carmen Suite No.1

GABRIEL FAURE (1845-1924):

- "Pavane" in F-sharp minor, Op.50

- "Requiem" in D minor, Op.48

Introit et Kyrie Offertoire

3. Sanctus

4. Pie Jesu

5. Agnus Dei

6. Libera Me

7. In Paradisum

INTERMISSION

Part II

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827):

- Overture to "Egmont", Op.84

- Symphony no.5 in C minor Op.67

Allegro con brio Andante con moto

3. Scherzo. Allegro

4. Allegro

The event will be happening at 8p.m., June 10, 2016.

Hanoi Opera House, 1 Trang Tien Street, Hanoi

Ticket prices: VND200,000 350,000 500,000

Tickets are available at Hanoi Opera House, or online here.

Free delivery: 0983067996, 0913489858