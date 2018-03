Concert No. 4: Vietnam Connection Music Festival 2016

Vietnam National Academy of Music, 77 Hao Nam Street, Hano i

The Music of Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Program:

Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048 (1718)

Allegro

II. Adagio

III. Allegro

Concerto for 2 Violins in D Minor, BWV 1043 (1717)

Vivace

II. Largo, ma non tanto

III. Allegro

Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049 (1719)

Allegro

II. Adagio

III. Allegro

Concerto for 2 Pianos in C Minor, BWV 1060 (1730)

Allegro Largo ovvero Adagio

III. Allegro

Concerto for 2 Pianos in C Major, BWV 1061 (1734)

Allegro Adagio ovvero Largo

III. Fuga – Vivace

VND600,000 ($27) VND400,000 ($18) VND300,000 ($14)

Ticket prices: