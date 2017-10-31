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Japanese Film Festival 2017

October 31, 2017 | 12:12 pm GMT+7
Opening: 12:00 am, Fri 27 Oct 2017
National Cinema Center, 87 Lang Ha, Ba Dinh, Hanoi

11 new films, two weeks and a pure taste of Japanese culture.​

From the organizer:

The Japan Foundation Center for Cultural Exchange in Vietnam proudly presents the Japanese Film Festival 2017 in Hanoi, Ho Chi Minh City and Danang.

11 new films will be screened during the two-week festival, all with both English and Vietnamese subtitles.

Entrance fee: VND 30,000 ($1.3)

1. An

(2015/dir. KAWASE Naomi) *screening in HN and HCMC only

2. Tsukiji Wonderland

(2016/dir. ENDO Shotaro) *screening in HCMC only

3. Her Love Boils Bathwater

(2016/dir. NAKANO Ryota)

4. Long Excuse

(2016/dir. NISHIKAWA Miwa)

5. Rudolf the Black Cat

(2016/dir. YUYAMA Kunihiko, SAKAKIBARA Mikinori)

6. Asian Three-Fold Mirror 2016:

Reflections (2016/dir. Brillante Ma. Mendoza (Philippines), YUKISADA Isao (Japan), Sotho Kulikar (Cambodia))

7. Tora-san of Goto

(2016/dir. OURA Masaru)

8. Daytime Shooting Star

(2017/dir. SHINJO Takehiko)

9. ReLIFE

(2017/dir. FURUSAWA Takeshi)

10. Survival Family

(2017/dir. YAGUCHI Shinobu)

11. Honnouji Hotel

(2017/dir. SUZUKI Masayuki)

Tags: Japanese Film Festival Hanoi
 
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