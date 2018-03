Japanese Film Festival 2017

All films will be screened with both English and Vietnamese sub-titles.

Entry fee: VND30,000/screening ($1.3)

Film list:

1. An

(2015/dir. KAWASE Naomi) *screening in HN and HCMC only

2. Tsukiji Wonderland

(2016/dir. ENDO Shotaro) *screening in HCMC only

3. Her Love Boils Bathwater

(2016/dir. NAKANO Ryota)

4. 4. Long Excuse

(2016/dir. NISHIKAWA Miwa)

5. Rudolf the Black Cat

(2016/dir. YUYAMA Kunihiko, SAKAKIBARA Mikinori)

6. Asian Three-Fold Mirror 2016:

Reflections (2016/dir. Brillante Ma. Mendoza (Philippines), YUKISADA Isao (Japan), Sotho Kulikar (Cambodia))

7. Tora-san of Goto

(2016/dir. OURA Masaru)

8. Daytime Shooting Star

(2017/dir. SHINJO Takehiko)

9. ReLIFE

(2017/dir. FURUSAWA Takeshi)

10. Survival Family

(2017/dir. YAGUCHI Shinobu)

11. Honnouji Hotel

(2017/dir. SUZUKI Masayuki)

