Concert No. 2: Vietnam Connection Music Festival 2016

The Music of Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Vietnam Virtuosi and Special Guests



Program:



Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048 (1718)

Soloists: Chuong Vu, Tang Thanh Nam, Pham Truong Son, Nguyen Truc Thuyen, Ngo Hoang Linh, Le Minh Hien (violin)

Yi-Wen Chao, Bui Anh Son, Pham Vu Thien Bao (viola)

Bronwyn Banerdt, Tran Thi Mo, Nguyen Tan Anh (cello)

John Moore (double bass)

Elliot Figg (harpsichord)

Concerto for 2 Violins in D Minor, BWV 1043 (1717)

Soloists: Dao Mai Anh (violin), Le Hoang Lan (violin)

Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049 (1719)

Soloists: Bui Cong Duy (violin), Nguyen Dieu Quynh (flute), Le

Thu Huong (flute)

Concerto for 2 Pianos in C Minor, BWV 1060 (1730)

Soloists: Nguyen Trinh Huong (piano), Tran Thai Linh (piano)

Concerto for 2 Pianos in C Major, BWV 1061 (1734)

Soloists: Dao Trong Tuyen (piano), Nguyen Huy Phuong (piano)

VND550,000 ($24.7) VND400,000 ($18) VND350,000 ($15.7) VND200,000 ($9) VND80,000 ($3.6) - for students only

Ticket prices: